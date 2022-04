PlayStation Plus Premium – Durch Bug im PS Store bis zu 6 Jahre für die Hälfte verfügbar

Sony wusste schon, warum sie das PlayStation Now Abo im PlayStation Store zum Kauf entfernen, denn dieses wird später in ein PlayStation Plus Premium Abo umgewandelt. Durch einen Bug im PlayStation Store bietet sich jetzt jedoch immer noch die Chance, dieses erheblich günstiger mitzunehmen, und zwar bis zu sechs Mal oder sechs Jahre im Voraus.

Alles was es dazu braucht, ist der PlayStation Webstore, in den man lediglich eingeloggt sein muss. Besucht man diesen dann über eine modifizierte URL, ist die Produktseite zwar nicht mehr verfügbar, allerdings öffnet sich der Kauf-Assistent auf der rechten Seite, über den man das Jahresabo PlayStation Now immer noch erwerben kann. Den Vorgang kann man bis zu sechs Mal wiederholen und zahlt lediglich die üblichen 60 EUR, die dann im Juni gegen das PlayStation Plus Premium Abo umgewandelt werden, welches einen Wert von 120 EUR hat.

Wer also mit dem Gedanken spielt, direkt auf PlayStation Plus Premium zu wechseln, sollte die Chance jetzt noch ergreifen. Der Bug im PlayStation Store dürfte in Kürze von Sony geschlossen werden. Wer allerdings schon PlayStation Plus für mehrere Jahre im Voraus gekauft hat, für den lohnt sich das eher weniger, da man so oder so die üblichen 120 EUR zahlen würde.

Was bietet PlayStation Plus Premium?

PlayStation Plus Premium ist die höchste Tier-Stufe im neuen Abomodell, das nicht nur das bisherige PlayStation Plus umfasst, sondern auch bis zu 340 zusätzliche Spiele, darunter:

PS3-Spiele, die über Cloud-Streaming verfügbar sind

Einen Katalog mit beliebten Spieleklassikern der ersten PlayStation-, PS2- und PSP-Generation, die entweder per Streaming oder als Download verfügbar sind

Außerdem gibt es hier den Cloud-Streaming-Zugriff für originale PlayStation-, PS2-, PSP- und PS4-Spiele, die in den Tarifen Extra und Premium in Märkten angeboten werden, in denen PlayStation Now derzeit verfügbar ist, inkl. PC-Streaming. Außerdem werden hier auch zeitlich begrenzte Testversionen von Spielen angeboten, sodass Kunden ausgewählte Spiele vor dem Kauf ausprobieren können.

Das neue PlayStation Plus wird ab Juni verfügbar sein.