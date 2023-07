RATATAN – Geistiger Nachfolger zu Patapon angekündigt

RATATAN befindet sich derzeit in einer frühen Phase der Entwicklung, dessen Crowdfunding-Kampagne auf TVT am 31. Juli startet. Gleichzeitig sagte Kotani, dass man auch mit Sony sprechen möchte, und falls die Gespräche erfolgreich sind, möchte man zusammen weiter machen.

An dem Projekt beteiligt sind Director Hiroyuki Kotani (Patapon Game Designer), Producer Kazuto Sakajiri (The Eye of Judgment), so Komponist Kenmei Adachi (Patapon, LocoRoco, Gran Turismo).

