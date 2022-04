Sony investiert weitere Milliarde in Epic Games & das Metaverse

Wohin das Ganze am Ende führt, bleibt vorerst abzuwarten. Die bislang präsenteste Hürde, die das Metaverse derzeit hat, ist, dass sich kaum jemand etwas darunter vorstellen kann. Es wird allerdings schon als Nachfolger des Internets gehandelt, in dem man sein vollständiges Leben von der digitalen Welt umgeben verbringt.

„Als kreatives Unterhaltungsunternehmen freuen wir uns, in Epic zu investieren, um unsere Beziehung im Bereich Metaverse zu vertiefen, einem Raum, in dem Entwickler und Benutzer ihre Zeit teilen“, so Kenichiro Yoshida, Vorsitzender, Präsident und CEO der Sony Group Corporation. „Wir sind außerdem zuversichtlich, dass das Know-how von Epic, einschließlich ihrer leistungsstarken Spiele-Engine, in Kombination mit den Technologien von Sony unsere verschiedenen Bemühungen wie die Entwicklung neuer digitaler Fan-Erlebnisse im Sport und unsere virtuellen Produktionsinitiativen beschleunigen wird.“

Announcing a $2 billion funding round with Sony and KIRKBI to build the future of digital entertainment. https://t.co/V0bcFftNkg

„Während wir die Zukunft der Unterhaltung und des Spielens neu erfinden, brauchen wir Partner, die unsere Vision teilen. Diese haben wir in unserer Partnerschaft mit Sony und KIRKBI gefunden“, so Tim Sweeney, CEO und Gründer von Epic Games. „Diese Investition wird unsere Arbeit beschleunigen, um das Metaversum aufzubauen und Spaces zu schaffen, in denen Spieler Spaß mit Freunden haben können, Marken kreative und immersive Erlebnisse schaffen und Schöpfer eine Community aufbauen und erfolgreich sein können.“

