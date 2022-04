Star Trek Online – Stormfall-Update nimmt Kurs auf PS4

In den letzten Szenen der Episode „Alles auf Rot“ fanden Spieler heraus, dass sie nach Lieutenant Ilia aus Star Trek: Der Film gesucht haben. In Stormfall bekommen sie nun Befehle von Admiral Janeway, die gefangene Deltaner-Sternenflottenoffizierin aus einem terranischen Raumdock zu befreien. Ilia braucht die Hilfe der Spieler, um das Terranische Imperium davon abzuhalten, einen mächtigen Erzfeind herbeizurufen.

