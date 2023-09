Tales of Arise: Beyond the Dawn – Erweiterung umfasst ein komplettes Spiel

Fans und Spieler von Tales of Arise können sich im November auf die Erweiterung Beyond the Dawn freuen, die noch einmal ein komplettes Spiel umfasst. Dazu gehören neue Quests, Dungeons, Bosskämpfe sowie ein neuer Story-Arc.

Laut Bandai Namco umfasst Beyond the Dawn gut 20 Stunden Spielzeit uns ist nach den Ereignissen direkt nach Tales of Arise angesiedelt. Alphen und die anderen Fünf werden einerseits als Befreier von Dahna gefeiert, andererseits von den Renegades als Zerstörer ihrer Rechte beschimpft.

Durch einen Zufall treffen sie auf das geheimnisvolle, aber mächtige Mädchen Nazamil und bieten sich an, die Tochter eines renäischen Fürsten und einer danäischen Sklavin zu beschützen.

Je weiter die Spieler in der Story voranschreiten und je mehr Zeit sie mit ihren Begleiter verbringen, desto mehr erfahren sie über die gespaltene Welt nach der Fusion von Rena und Dahna. Spieler können sich damit auf spannende Herausforderungen freuen, während sie mit einer Welt konfrontiert werden, die vertraut erscheint, sich aber weiterentwickelt hat.

Im Ergebnis hat man beschlossen, den Fokus noch mehr auf Emotionen zu legen. Wie der Name „Beyond the Dawn“ vermuten lässt, erwartet die Spieler hier eine geradlinige Geschichte über die Zukunft und Realität, die nach der Morgendämmerung eintritt, direkt im Anschluss an die Reise der Alphen.

Tales of Arise: Beyond the Dawn erscheint am 09. November 2023.