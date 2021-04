The Last Kids on Earth and the Staff of Doom – Story Trailer & Release

Outright Games kann heute das Release-Datum von The Last Kids on Earth and the Staff of Doom für den kommenden Juni bestätigen. Neue Eindrücke gibt es schon heute im Story Trailer.

In The Last Kids on Earth und The Staff of Doom können Fans in eine völlig neue Geschichte eintauchen, die riesige Stadt Wakefield erkunden und sich Horden von Zombies stellen. Schlüpft dazu in die Rollen der legendären Helden der Serie, Jack, Quint, June und Dirk, während sie nach den fehlenden Teilen des ultra-mächtigen „Staff of Doom“ suchen und versuchen, Malondre, die Königin der Schleimmonster, zu überwinden, während sie beschwören will Rezzoch, der alte Zerstörer der Welten.

„Wir freuen uns, weitere Details zu dieser aufregenden Originalgeschichte zu enthüllen, die als Hintergrund für unsere interaktive Ergänzung des erstaunlichen Universums The Last Kids on Earth dient. Unsere Partnerschaft mit Cyber Group Studios hat es Outright Games ermöglicht, an einigen der aufregendsten Unterhaltungs-Franchises für Kinder der Welt zu arbeiten. The Last Kids on Earth hat sich als perfekt für die Anpassung an ein Videospiel erwiesen. Zusammen mit unseren Partnern bei Cyber Group, Clear State und Atomic Cartoons sind wir zuversichtlich, dass sich Fans und Newcomer gleichermaßen in das verlieben werden, was wir sind Ich habe sie erwartet.“

Neben dem klassischen Story-Mode können die Spieler in The Last Kids on Earth and the Staff of Doom auch in den Offline-Couch-Koop-Modus für 1 bis 4 Spieler wechseln. Weitere Online-Multiplayer-Features folgten später als Update.

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom erscheint am 04. Juni für PlayStation 4.