WWE 2K22 – Release im März & neuer Trailer

2K Games kann heute ebenfalls das Release-Datum von WWE 2K22 bestätigen, das nach einer längeren Pause am 11. März 2022 erscheint.

WWE 2K22 kehrt randvoll mit neuen Features zurück und versetzt euch aus dem Publikum an die Schalthebel des WWE-Universums. Legt euch darin mit den besten und lebensechtesten WWE-Superstars und Legenden an, denen man je in der Serie begegnet ist, oder erlebt im 2K Showcase entscheidende Momente in Rey Mysterios unvergleichlicher Karriere neu.

WWE 2K22 setzt auf brandneue Grafikeffekte, noch nie gesehenen Kamerawinkeln, neu gescannten und lebensechten Superstars, einzigartigen Umgebungen und vieles mehr. Zum ersten Mal kann man im brandneuen Meine FRAKTION-Spielmodus eine Fraktion aufbauen, die mit der nWo mithalten kann. Sammelt und verwaltet darin zahlreiche WWE-Superstars mit wöchentlichen Events und regelmäßigen Updates.

„Im Laufe seiner Karriere hat Rey Mysterio mehrere Comebacks hingelegt, um seine Widerstandsfähigkeit immer wieder unter Beweis zu stellen, und durch all das sein Vermächtnis als lebende Legende der Sportunterhaltung gefestigt“, sagte Alfie Brody, Vice President of Global Marketing Strategy bei 2K . „Im gleichen Geist der Widerstandsfähigkeit schlägt WWE 2K22 mit einer Reihe von Upgrades und von der Community geforderten Funktionen zurück, um den Spielern die vollständige Kontrolle über das WWE-Erlebnis zu geben.“

WWE 2K22 setzt auf eine neu gestalteten Gameplay-Engine, die bis hin zu neuen Steuerelementen und verbesserter Grafik reicht, die anders aussieht, sich anfühlt, spielt und „anders trifft“. Die Engine, gepaart mit der bisher atemberaubendsten Grafik von WWE 2K, gewährleistet ein beispielloses Maß an Realismus für das Franchise. Neben einem aktualisierten und intuitiven Steuerungsschema sowie einer immersiven Präsentation und abwechslungsreichen Kameraperspektiven werden die Spieler den Druck und die Belohnung jedes Schlags, Tritts und Schlags spüren.

Ob man nun an WrestleMania, dem SummerSlam oder dem Royal Rumble teilnimmt, WWE 2K22 wird sich jedes Mal wie ein Titelmatch anfühlen, versichert, ergänzt von wiederkehrenden Spielmodi wie MyGM, MyFACTION, MyRISE, Universe Mode und der Creation Suite.

WWE 2K22 ist ab dem 11. März 2022 erhältlich. Vorbesteller erhalten hier das Undertaker Immortal Pack als Bonus obendrauf.