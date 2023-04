Amnesia: The Bunker noch einmal verschoben

Frictional Games verschiebt noch einmal Amnesia: The Bunker, das somit nicht wie geplant am 16. Mai veröffentlicht wird. Allzu lange muss man aber auch nicht warten.

In einem kurzen Release-Update heißt es, dass man sich etwas mehr Zeit für den Feinschliff nehmen möchte und das Spiel so perfekt wie möglich für den Launch vorbereiten wird. Daher wird Amnesia: The Bunker jetzt am 23. Mai 2023 veröffentlicht und somit eine Woche später. Für die zusätzliche Geduld bedankt man sich bei den Spielern.

Amnesia: The Bunker bietet dem Spieler zum ersten Mal ein hohes Maß an Freiheit, das Gameplay zu beeinflussen und seinen eigenen Spielstil zu wählen, während er diese halboffene Welt nach Belieben erkundet. Da es diesmal kaum geskriptete Ereignisse gibt und die allgegenwärtige Bedrohung für ständige Spannung sorgt, liegt es an den Spielern, ihre Überlebenstechniken zu verfeinern.

Als Semi-Open ermutigt Amnesia: The Bunker die Spieler auch dazu, den Bunker zu erforschen, indem sie ihren Verstand und alle ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge einsetzen, um die drohenden Schrecken zu überwinden. Der Spieler spürt die Macht in seinen Händen. Jede Entscheidung verändert den Ausgang des Spiels und die Art und Weise, wie das Spiel auf die getroffenen Entscheidungen reagiert. Diese neue Wendung im Gameplay verleiht dem Spiel eine neue Tiefe und konstante Spannung und zwingt die Spieler, bei jedem Durchgang neue strategische Wege zu beschreiten.