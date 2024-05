MotoGP 24: Launch Trailer zum heutigen Release

In diesem Jahr markiert „MotoGP 24“ einen Wendepunkt in dem Franchise und bietet zum ersten Mal den Riders Market, der einen der am meisten erwarteten Wünsche der Community erfüllt. Zudem haben die Fahrer aller Kategorien die Möglichkeit, ihr Team zu wechseln, um so mit jeder Season neue spannende Herausforderungen und Szenarien zu erleben.

What do you think?