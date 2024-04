Apex Legends kämpft mit Problemen, entlässt wohl trotzdem QA-Team

Apex Legends wird von Respawn Entertainment entwickelt und spielt im Titanfall-Universum. Respawn gehört zu EA und zeigte sich zuletzt neben Apex Legends auch für die Star Wars Jedi-Spiele verantwortlich. Apex wurde 2019 ohne große Ankündigung veröffentlicht und konnte sich als einer der wenigen wirklich erfolgreichen Battle-Royale-Shooter neben Fortnite und Call of Duty Warzone etablieren. Seit geraumer Zeit schwankt aber das Interesse am Spiel, auch größere Events und neue Seasons konnten diesen Trend nicht langfristig umkehren.

Wie die für gewöhnlich hervorragend informierte Website Insider Gaming berichtet, soll das gesamte QA-Team in UK geschlossen werden. Die Mitarbeiter haben das wohl in einem kurzfristig einberufenen Zoom-Call erfahren. Nicht mal die Teamleads waren demnach über den Schritt informiert worden. Man hatte vor Ort wohl angenommen, dass die Verträge wie schon in den Jahren zuvor demnächst wieder verlängert würden. Jetzt wurde man aber kurz vor dem Ablauf vieler Verträge informiert, dass es keine Verlängerungen geben wird. Es sind wohl zwischen 40 und 50 Personen betroffen.

Nachdem es für den Battle-Royale-Shooter Apex Legends jahrelang nur bergauf zu gehen schien, häuften sich zuletzt die schlechten Nachrichten. Bei einem offiziellen Turnier gab es plötzlich einen Hackerangriff, sodass ein weiteres Turnier heimlich durchgeführt werden musste. Zudem wurden Konten fälschlicherweise komplett gelöscht. Trotz dieser Reihe an Problemen soll jetzt nahezu das komplette, in UK ansässige QA-Team entlassen worden sein.

