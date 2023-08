Bandai Namco und From Software haben die endgültigen Auflösungen und Performance-Modi für Armored Core VI: Fires of Rubicon bestätigt, das in dieser Woche erscheint. Der Titel wird auch auf der gamescom vertreten sein.

Im Grunde bleiben große Überraschungen damit aus, da Armored Core VI: Fires of Rubicon genau dem entspricht, was man von der aktuellen Hardware erwartet. Teilweise kann man sich auf PS5 und Xbox Series X|S auf Raytracing-Effekte freuen, jedoch nicht im gesamten Spiel.

Armored Core VI: Fires of Rubicon Spezifikationen

Ausgehend von der jeweiligen Plattform werden folgende Auflösungs- & Performance-Modi unterstützt:

Auf PS5, Xbox Series X gibt es eine Auflösung bis zu 3840×2160 bei bis zu 60 fps und HDR-Support. Raytracing gibt es nur in der Garage. Die Xbox Series S bietet eine Auflösung bis zu 2560X1440, ebenfalls HDR und Raytracing in der Garage.

Auf der PS4 Pro gibt es eine Auflösung bis zu 3200×1800 bei bis zu 30 fps und HDR-Support, während die Basis-PS4 eine Auflösung von 1920×1080 bei 30fps und HDR unterstützt. Die Xbox One setzt auf eine Auflösung bis zu 1600x900px.

Armored Core VI: Fires of Rubicon bietet rasante, omnidirektionale Mech-Kämpfe, tiefgreifende Anpassungen des eigenen Armored Core und spannende Bosskämpfe. Der Titel gilt schon jetzt als potenzieller Hit in diesem Jahr, wie auch in unserer Gameplay-Vorschau erwähnt:

Armored Core VI: Fires of Rubicon erscheint am 25. August 2023.