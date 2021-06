Babylon’s Fall – Neue Infos zum Hack and Slash

Auf der E3 Show Square Enix Presents gab es endlich neue Infos zum schon 2019 angeteaserten Babylon’s Fall.

Babylon’s Fall wird in Zusammenarbeit mit den berühmten Action-Spezialisten PlatinumGames Inc. (NieR:Automata) entwickelt. Mit flüssigem Koop-Kampf, mächtigen Waffen und einem einzigartigen, bemerkenswerten Stil erscheint die epische Welt von Babylon’s Fall für PlayStation5 und PlayStation 4. Das Spiel kann im Online-Koop mit einer Gruppe aus bis zu vier Spielern gespielt werden und wird eine Reihe Spielmodi nach Veröffentlichung anbieten, für die keine zusätzlichen Kosten anfallen.

Was ist Babylon’s Fall?

Wenig war bekannt über den neuesten Streich der NieR: Automata Macher Platinum Games. Jetzt ist die Katze aus dem Sack: es handelt sich um ein Hack and Slash Game, das ihr mit bis zu drei Freunden im Koop oder Solo spielen könnt.

Es geht dabei grob um den Turmbau von Babel und die Folgen. Offenbar weicht die Geschichte aber weit von der Vorlage ab. Babylon’s Fall ist als live-Service Titel geplant, nach dem Release wird es weitere Inhalte kostenlos geben.

Zu sehen sind verschiedene Klassen, ein Mix aus Nah- und Fernkampf scheint gegeben. Vom Look her erinnert das ganze an High-Fantasy. Euren Kämpfer sollt ihr während des Abenteuers anpassen können. Neben kosmetischen Items könnt ihr auch eure Herangehensweise verändern.

Closed Beta Test

Außerdem wurde ein Closed Beta Test angekündigt, für den man sich auf der offiziellen Seite schon einmal anmelden kann, und zwar bis zum 5. Juli 2021. Wann die Beta auf PS4 und PS5 startet, ist derzeit allerdings noch unklar.

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

Babylon’s Fall -Trailer

Darüber hinaus wurde auch ein Interview mit den Entwicklern gezeigt. Es gibt eine kürzere und eine längere Variante, ihr könnt ganz einfach wählen. Hier das kurze Video:

Babylon’s Fall – Interview kurz

Und hier die längere, ausführlichere Variante:

Babylon’s Fall – Interview lang

Babylon’s Fall erscheint für PS4 und PS5. Ein Release Datum wurde noch nicht angekündigt.