BloodRayne Betrayal: Fresh Bites angekündigt, erster Trailer

Vergangene Nacht haben Ziggurat Interactive und Entwickler WayForward das Remaster BloodRayne Betrayal: Fresh Bites angekündigt, das für die aktuellen und Last-Gen Konsolen erscheint.

Der 2D-Hack’n-Slash-Plattformer aus dem Jahr 2011 wird hierzu mit hochauflösender Grafik aufpoliert, sowie mit modernen Features und einer völlig neuen Sprachausgabe der ursprünglichen BloodRayne-Darsteller Laura Bailey (Rayne) und Troy Baker (Kagan) ausgestattet. Bloodrayne Betrayal: Fresh Bites destilliert damit die besten Parts der BloodRayne-Reihe zu einem blutigen, actiongeladenen 2D-Hack’n-Slash-Abenteuer durch fünfzehn herausfordernde Level, heißt es in der Ankündigung.

Über BloodRayne Betrayal: Fresh Bites

In BloodRayne Betrayal: Fresh Bites hat die Brimstone Society Rayne zu einer letzten Mission gerufen, um eine Gruppe von Soldaten in eine riesige unterirdische Burg zu führen. Dort soll sie gegen keinen Geringeren als ihren eigenen Vater Kagan kämpfen. Als sich die Soldaten gegen Kagans übernatürliche Bedrohungen jedoch als wirkungslos erweisen, liegt es an Rayne, sich ihren Weg durch grausame Feinde, tödliche Fallen, knifflige Plattformabschnitte und schreckliche Bosse zu bahnen.

Zu den Highlights der Neuauflage gehören die neu aufgenommenen Voice-Over mit dem original Cast Laura Bailey und Troy Baker, verbesserter Visuals und bis zu 4K-Auflösung, sowie neue Schwierigkeitsgrade, für noch größere Herausforderungen.

Wann BloodRayne Betrayal: Fresh Bites erscheint, ist gegenwärtig noch unklar. Der erste Trailer spricht von „coming soon„, also schon bald!