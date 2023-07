Borderlands-Film startet im Sommer 2024

Die Adaption von Borderlands bringt ein paar sehr bekannte Namen mit sich, darunter die zweifache Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett in der Rolle von Lilith, Kevin Hart als Roland, Jack Black in der Rolle des überdrehten Claptrap und weitere. Große Namen findet man außerdem in Ariana Greenblatt als Tiny Tina, Jamie Lee Curtis als Dr. Patricia Tannis und Janina Gavankar als Commander Knoxx.

What do you think?