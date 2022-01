Der persönliche PlayStation Rückblick 2021 ist live, inkl. Rewards

Auch in diesem Jahr können PlayStation User ihren persönlichen Jahresrückblick aufrufen, dessen Wrap-Up Page jetzt online ist.

Basierend auf eurem PlayStation Network Profil wird hier noch einmal zusammengefasst, welche Spiele ihr am meisten gespielt habt, wie viele Stunden hier darin verbringt, wie viele Trophäen erspielt wurden, auf welchen Plattformen gespielt wurde und vieles mehr.

Das sieht dann ungefähr so aus, zu meiner „Schande“ tatsächlich auch noch einmal God of War, was das Spiel leider nicht besser gemacht hat. Tja, so kommt es raus. Viele Optionen gab es damals kurz nach dem Launch der PS5 aber auch nicht. Immerhin steht, wohl verdient, Jurassic World 2 Evolution 2 an meiner Spitze, in dem die Spielstunden immer wie im Flug vergehen.

Obendrauf gibt es einige Community-Statistiken, in denen Sony insbesondere die eigenen Titel wie Returnal oder Ratchet & Clank: Rift Apart noch einmal hervor hebt. Im Fall von Ratchet & Clank: Rift Apart haben das Spiel doch ziemlich viele User beendet.

Wer seine eigenen Statistiken sehen möchte, findet die Wrap-Up-Seite unter diesem Link und kann sich dort auch eine Belohnung in Form von PlayStation Avataren abholen.

Die erfolgreichsten Spiele 2021

Gleichzeitig auch der Bundesverband GAME die erfolgreichsten Spiele 2021 veröffentlicht, in denen die üblichen Verdächtigen wieder ganz oben stehen, inkl. FIFA 22 und GTA V. Call of Duty fällt indes etwas zurück, während der Farming Simulator immer populärer wird.

„Gegeneinander Fußball spielen, zusammen Abenteuer im fiktiven Bundestaat San Andreas erleben, Rennen fahren oder mit Freunden gemeinsam die Ernte einbringen – all das hat die Spieler im vergangenen Jahr besonders begeistert. Und damit setzt sich ein Trend aus dem Vorjahr fort: Auch im Corona-Jahr 2021 stehen Games, die mit- oder gegeneinander gespielt werden können, ganz oben in den deutschen Jahres-Charts der PC- und Konsolenspiele.“

Anbei die Deutschland-Charts 2021: