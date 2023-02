DontNod kündigt Action-RPG Projekt 12 an

Entwickler DontNod hat seine langfristigen Pläne in ihrer Entwicklungs-Pipeline vorgestellt, zu der ein brandneues Action-RPG gehört, das derzeit noch den Namen Project 12 trägt.

Hierfür konnte man ein umfassendes Investment von Tencent sichern, was DontNod die Möglichkeit gibt, ein viel größeres Projekt daraus zu machen. Ziel damit ist es, seine Präsenz in diesem Segment zu festigen und Spiele zu entwickeln, die in Bezug auf die Spielmechanik reichhaltiger sind und es den Spielern ermöglichen, in noch fesselndere Geschichten einzutauchen.

„Mit bereits einem erfolgreichen geistigen Eigentum (Vampyr) und einem neuen, das 2023 veröffentlicht werden soll (Banishers), entwickelt DON’T NOD ein neues selbst veröffentlichtes Spiel (Project 12), das eine Steigerung des Produktionswerts darstellen wird; sowie die Rekrutierung hochrangiger Talente beschleunigt, um das interne Fachwissen des Unternehmens zu erweitern.“

Oskar Guilbert, CEO von DON’T NOD, ergänzt:

Insgesamt befinden sich derzeit acht Projekt in den beiden Studios in Arbeit, darunter eine neue Coming-Age Story im Stil von Life is Strange, die man kürzlich angedeutet hat.