Dragon’s Dogma 2 – Gameplay-Overview enthüllt die Map-Größe

Zusätzlich zur Individualisierung lässt sich sein wichtigster Pawn personalisieren, der wiederum von den Arisen anderer Spieler rekrutiert werden kann, um sich deren Fähigkeiten und Wissen anzueignen. Was Pawns durch diese Erfahrungen lernen, spiegelt sich in ihrem Verhalten wider und macht sie zu würdigen Spielerbegleitern.

Hideaki Itsuno, der Director von Dragon’s Dogma 2, gab außerdem einen tieferen Einblick in die Kampf-, Pawns- und Gameplay-Systeme. Die Spieler wählen hier ihre Form, ob sie ihre Feinde mit Schwertern an ihrer Seite oder magischen Beschwörungsformeln bekämpfen wollen. Zusätzliche Elemente wie Gelände und Feinde sorgen im Laufe des Spiels außerdem für dynamische Kampfszenarien.

