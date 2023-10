EA SPORTS F1 23 – Neue F2 Saison und Sports-Update

Im Laufe der Woche wird das Spiel außerdem um die Fahrzeuglackierung eines weiteren Teams erweitert. Die Fahrerwertung wird am 19. Oktober aktualisiert, um die realen Leistungen in Singapur, Japan und Katar besser widerzuspiegeln, und die F1 Esports Series-Champions, darunter Lucas Blakeley, der amtierende Champion der Formula 1 Esports Series 2022, werden ab heute ihr Debüt als My Team Icons geben.

„Wir haben eng mit den Formel-1-Teams zusammengearbeitet, um unser verbessertes Sport-Update einzuführen. Jedes Team hat einzigartige Modifikationen an den Autos vorgenommen, die wir sorgfältig nachgebildet haben, um den Fans ein möglichst authentisches Formel-1-Rennerlebnis zu bieten. Außerdem freuen wir uns, ankündigen zu können, dass Fans nun an der spannenden Formel-2-Saison mit 14 Runden teilnehmen können, die eine neue Liste von Konkurrenten und Herausforderungen eröffnet“, so Lee Mather, Senior Creative Director bei Codemasters.

What do you think?