EA Sports UFC 5 – Debüt Trailer & erste Infos

EA Sports UFC 5 erscheint am 26. Oktober 2023, auch als Deluxe Edition, die einen Early Access beinhaltet. Erste Gameplay-Szenen folgen laut EA in Kürze.

Neu ist außerdem die Online-Karriere, die ein fähigkeitsbasiertes Matchmaking umfasst, Divisionsfortschritte und Titeljagden in vier Divisionen. Spieler können in jeder Division mit einem anderen erstellten Kämpfer antreten und so mehrere Charakteranpassungen und Vanity-Items präsentieren.

