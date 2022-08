eFootball 2023 startet mit neuen Saison-Daten, Kadern und mehr

Bisher hatten die Spieler von eFootball die Möglichkeit, einen von neun Partnervereinen auszuwählen, wenn sie offline in „Trial Matches“ spielten. eFootball 2023 wird diese Auswahl auf 26 Vereine erweitert, darunter: AC Mailand, FC Internazionale Milano, AS Rom, S.S.C. Neapel, Club America und Santos F.C.

Mit dem neuen eFootball werden auch zwei neue Kartentypen für den wichtigsten Spielmodus „Dream Team“ eingeführt: „Epic“ und „Highlight“. „Epic“ – Epische Karten werden sich um Spieler aus der gesamten Fußballgeschichte drehen und die herausragenden Saisons dieser Spieler feiern. “Highlight“ – Highlight-Karten beziehen sich auf die laufende Saison und stellen aktuelle Spieler vor, die in der Saison 2022/23 den Weltfußball in Begeisterung versetzen.

