Exoprimal startet in in die zweite Open Beta-Phase

Zeitlich spielt Exoprimal im Jahr 2040, als plötzliche Ausbrüche von Dinosauriern den Planeten in eine Krise gestürzt haben und die Existenz der Menschheit bedroht ist. Doch es gibt Hoffnung! Die Firma Aibius hat eine hoch entwickelte künstliche Intelligenz namens Leviathan entwickelt, die in der Lage ist, den Ort künftiger Ausbrüche vorherzusagen. Diese Technologie in Verbindung mit Aibius‘ revolutionären angetriebenen Anzügen oder Exosuits gibt der Menschheit eine Chance, die Flut der Dinosaurier-Schwärme einzudämmen.

What do you think?