Exoprimal – Title Update 2# & Street Fighter-Crossover verfügbar

Mit Durban kann man sich zudem einem neuen Boss Battle stellen. Spieler können sich damit in die herausfordernden 5-Personen-PvE-Missionen stürzen, die den gleichen Regeln wie im Savage Gauntlet folgen. Weitere Bosskämpfe werden regelmäßig in den Savage Gauntlet-Zeitplan aufgenommen, sodass man sich auf eine Vielzahl an Gameplay-Begegnungen freuen kann.

What do you think?