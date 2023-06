FIFA Womens World Cup startet in wenigen Tagen in FIFA 23

Der EA SPORTS FIFA-Modus zum FIFA Women’s World Cup 2023 wird demnach ab Ende Juni als kostenloses Game-Update mit diversen Ingame-Modi verfügbar sein. Dazu gehört der Modus „Lead Your Country“, in dem Spieler ihren Weg im FIFA Women’s World Cup 2023 gehen und mit einer Starspielerin oder einem selbst erstellten Avatar um die begehrte Trophäe kämpfen.

EA wird in wenigen Tagen den FIFA Womens World Cup in FIFA 23 als neuen Spielmodus veröffentlichen. Welche Features der Frauenfußball mit sich bringt, verrät man heute in einem Update.

