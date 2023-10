Abschließend gab Square Enix bekannt, dass sich die Spieler als Teil der 6.x-Patch-Serie auf neue Inhalte vor der Veröffentlichung von Dawntrail im Sommer 2024 freuen können. Dazu gehört eine Crossover-Missionsreihe in Zusammenarbeit mit Final Fantasy XVI mit dem Titel „Der Pfad der Flammen“ und von den Fall Guys inspirierte Attraktion wird offiziell am 31. Oktober als Teil des Patches 6.51 im Manderville Gold Saucer eröffnet.

Während der Präsentation wurde zudem die neue Allianz-Raid-Serie, die im Zuge der 7.x Content-Updates hinzugefügt wird: Echos of Vana‘diel – eine Crossover-Serie in Zusammenarbeit mit Final Fantasy XI.

Auf dem Final Fantasy XIV Fan Fest in London an diesem Wochenende hat Square Enix die erste neue Job-Klasse, eine neue Raid-Serie und mehr für Final Fantasy XIV: Dawntrail vorgestellt. Zusammen mit einem neuen Teaser-Trailer stellt man den Krieger des Lichts in der Rolle des ungestümen Nahkämpfers vor.

