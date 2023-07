Final Fantasy XIV Dawntrail-Erweiterung für 2024 angekündigt

In Tural erhalten Spieler Zugang zu einer neuen Drehscheibe: Tuliyollal, einer Stadt mit Schwerpunkt auf Vielfalt, die in einer größeren Region namens Yok Tural liegt. Diese wird von verschiedenen Gruppen bewohnt, die sich ein Leben im Einklang mit der Natur zum Ziel gesetzt haben. An deren Spitze steht Gulool Ja Ja, einem zweiköpfigen Mamool Ja. Der zentrale Wettbewerb von Dawntrail besteht darin, herauszufinden, wer seine Nachfolge antreten wird.

Die Story von Dawntrails steht im kompletten Gegensatz zu Endwalker und soll der „allerbeste Sommerurlaub“ sein, den ein Held haben kann. Zudem markiert sie den ersten Schritt in eine „neue Geschichte“ für das Spiel, die in der Neuen Welt stattfindet. Diese ist offiziell als Tural bekannt und über dem Ozean im äußersten Westen von Eorzea gelegen. Dort werden die Krieger des Lichts für ein Nachfolgeritual versammelt, um Turals nächsten Herrscher zu bestimmen. Der Ritus beinhaltet einen Wettbewerb, der sie schließlich zu den Toren einer sagenumwobenen Stadt aus Gold führt.

Square Enix hat die nächste große Erweiterung für Final Fantasy XIV angekündigt, die sich Dawntrail nennt und 2024 erscheint. Diesmal hat man sich ein sommerliches Thema ausgesucht, das in der New World von Tural stattfindet.

