Football Manager 2024 für November angekündigt

Zudem macht sich Football Manager 2024 Console gerade bereit für eine neue Saison, sowohl auf Xbox wie auch – nach einer Debütkampagne – auf PlayStation 5. Wie in unserer Roadmap dargelegt, werden die Neuerungen von FM 24 Console in der Woche vom 22. Oktober enthüllt.

„FM 24 ist das 20. Spiel der Football Manager-Reihe und es ist ein Liebesbrief an den Fußball. Es ist die Krönung dieses Kapitels unserer Geschichte und die umfassendste Version, die wir jemals produziert haben. Nach zwei Jahrzehnten Zugehörigkeit zur SEGA-Familie ist das gesamte Team begeistert davon, das Spiel zum ersten Mal in Japan zu veröffentlichen und in japanischer Sprache anbieten zu können. Dieses Debüt und die Tatsache, dass nun mehr als 230 Millionen Menschen in aller Welt über ihre Netflix-Mitgliedschaft Zugriff auf unsere sowieso schon beliebte Mobile-Reihe haben, erzeugen bei uns eine helle Begeisterung über das Wachstumspotenzial unserer Spielerbasis.“

In diesem Jahr wird Netflix als exklusives Zuhause für Football Manager 2024 Mobile in die FM-Familie aufgenommen. Netflix-Nutzer auf der ganzen Welt, egal ob alteingesessene Football Manager-Fans oder Neueinsteiger, können nun über dieselbe App auf FM zugreifen, über die sie auch ihre Lieblingsfilme und -serien ansehen.

In Football Manager 2024 haben Spieler die Möglichkeit, Karrieren aus Football Manager 2023, FM23 Console und FM23 Touch zu übertragen, was nur eines der Highlights ist. Weitere werden von der sich ständig weiterentwickelnden Welt des Fußballs sowie von neuen und bestehenden Partnerschaften im Bereich des Profifußballs beeinflusst.

What do you think?