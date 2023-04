Gotham Knights – Deutet sich hier ein Story-DLC an?

The big bads of #GothamKnights have gathered…but why? pic.twitter.com/2A7ORFwAdE

Auf dem Bild zu sehen sind Clayface, Harley Quinn und Mr. Freeze, die scheinbar in einem Verhör zusammensitzen mit jemandem in Anzug und Krawatte sprechen – Harvey Dent?

Warner Bros. und das Studio in Montreal arbeiten womöglich an einem Story-DLC für Gotham Knights. Das Spiel konnte zwar nicht alle Erwartungen vollends erfüllen, hat aber dennoch Unterstützung verdient.

