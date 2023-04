Gotham Knights für Warner Bros. trotz Kritik erfolgreich

Dass Back 4 Blood derart erfolgreich ist, war vorher schon bekannt, das zuletzt 25 Millionen Spieler erreichen konnte. Bei Gotham Knights gab es anfänglich ziemlich viel Kritik an dem Spiel, was vermeintlich darauf hindeutete, dass der Titel floppen wird.

Die Verkaufsziele wurden jedenfalls erreicht, wie Senior Brand Manager Matt Welsh in seinem LinkedIn-Profil ( via ) schreibt. Dessen Aufgabe war es, die „strategischen Prioritäten für Back 4 Blood und Gotham Knights zu planen, um aufeinanderfolgende Top-20-Spiele des Jahres zu liefern, gemessen am Umsatz und dem Erreichen der WB-Verkaufsziele.“

