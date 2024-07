Spiele-Tipps fürs Wochenende: Diese Games bieten sich aktuell an

Das Wochenende steht vor der Tür und auch wenn es in Teilen Deutschlands ziemlich heiß werden soll, gibt es sicher auch ausreichend Zeit zum Zocken. Wir haben wie immer drei Tipps für euch. Diese Spiele lohnen sich derzeit besonders oder sind sogar nur kurze Zeit spielbar.

New World: Aeternum Beta

Los geht’s mit der Closed Beta von Amazon Games‘ MMORPG New World: Aeternum. Die ist schon am 25. Juli gestartet und läuft noch bis zum 31. Juli, also bis nächsten Mittwoch. Teilnehmen könnt ihr, in dem ihr euch auf der offiziellen Seite anmeldet und etwas Glück habt. Bis Sonntagnachmittag läuft dabei noch die erste Phase der Beta, in der ihr den Spielstart erleben und verschiedene Charaktere erstellen könnt. Am 28. juli um 16 Uhr beginnt dann Phase zwei, in der ihr direkt auf Stufe 65 loslegt und Endgame-Inhalte ausprobieren könnt. Was euch im Spiel erwartet, könnt ihr im Trailer sehen:

Die Sims 4: Verliebt

Bei den Sims liegt aktuell Liebe in der Luft. Am 25. Juli ist nämlich das neue Erweiterungspaket Die Sims 4: Verliebt erschienen. Das Pack überarbeitet das komplette Beziehungssystem der Lebenssimulation und macht Anziehung und Co. nachvollziehbarer und realistischer. Eure Sims stehen jetzt auf einen bestimmten Typ. Natürlich gibt es auch jede Menge neue Möglichkeiten bei Dates und neue Nachbarschaften, die speziell auf Romantik ausgelegt sind. Einen Eindruck davon gibt’s im Trailer:

Deathbound Demo

Pünktlich zum Wochenende ist auch noch frischer Nachschub für alle Soulslike-Fans eingetroffen. Die Demo zum Action-RPG Deathbound steht seit dem 25. Juli im PS Store zur Verfügung. So könnt ihr euch schonmal mit der spannenden Party- und Morph-Mechanik des Spiels auseinandersetzen und ausprobieren, ob der Titel etwas für euch ist. Der Release erfolgt dann am 8. August. Auch hier gibt es natürlich einen Trailer:

Das ist nur eine kleine Auswahl an Spielen, die sich aktuell lohnen oder wo ein erster Blick möglich ist. Welches Game ist euer Wochenend-Favorit?