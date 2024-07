SAG-AFTRA: Videospiel Actors treten in Streik, um sich gegen KI-Einsatz zu wehren

„Obwohl in vielen für die Mitglieder der SAG-AFTRA wichtigen Fragen Einigungen erzielt wurden, weigern sich die Arbeitgeber, in klarer und durchsetzbarer Sprache klar zu bekräftigen, dass sie alle unter diesen Vertrag fallenden Künstler in ihrer A.I.-Sprache schützen werden“, erklärt die SAG-AFTRA.

SAG-AFTRA, die Gewerkschaft der amerikanischen Filmschauspieler, befand sich seit Oktober 2022 in intensiven Verhandlungen mit mehreren großen Videospielunternehmen, darunter Activision, EA und Epic Games. Im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen standen Forderungen nach höheren Löhnen, besseren Arbeitsbedingungen und einer angemessenen Beteiligung an den oft hohen Einnahmen aus Videospielen, auch vor dem Hintergrund, dass KI zunehmend ihre Arbeit ersetzen soll.

