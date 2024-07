New World: Aeternum – Heute startet die Closed Beta mit In-Game Events

Während der Confidential Console Closed Beta wird es außerdem zeitlich begrenzte Events geben, bei denen die Spieler bestimmte Features auf dem NA-Server testen können, darunter Influence Races, Outpost Rush und die Free For All Lawless PvP Zone. Weitere Details zu diesen wird Amazon Games bald mitteilen.

Vom 25. Juli um 18 Uhr bis zum 31. Juli um 18 Uhr können Spieler ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen. Im Rahmen dieses Cross-Play-Tests, an dem nur eingeladene Spieler teilnehmen können, haben diese in Nordamerika und Europa die Möglichkeit, ihren Charakter anzupassen, mit einzigartigen Waffen zu experimentieren und riesige, übernatürliche Gebiete zu erkunden. Die Spieler werden auch die Möglichkeit haben, Endgame-Inhalte auszuprobieren.

What do you think?