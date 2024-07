PlayStation VR2: Erneut massive Preissenkung vor dem PC-Start

Die Nutzung von PlayStation VR2 mit SteamVR ist somit zwar möglich, birgt jedoch zahlreiche Herausforderungen. Aufgrund der unterschiedlichen Plattformen kommt es zu Kompatibilitätsproblemen und Leistungseinbußen. Nutzer sollten sich bewusst sein, dass das Spielerlebnis nicht immer so flüssig und reibungslos abläuft wie bei nativen VR-Spielen für die jeweilige Plattform. Das liegt vor allem an den unterschiedlichen PC-Konfigurationen und Mindestanforderungen, die dafür gelten. Diese sehen wie folgt aus:

Statt den üblichen £529, die PlayStation VR2 im Basis-Bundle kostet, werden aktuell nur £349 fällig. Das ist unter anderem bei Amazon UK der Fall, die von einem zeitlich limitierten Deal sprechen. Weitere Händler wie Curry’s PC World haben den Preis ebenfalls gesenkt. Umgerechnet sind dies 413 EUR und somit weit unter dem UVP. In Deutschland werden derzeit mindestens 499 EUR für PlayStation VR2 fällig, was ebenfalls weit unter dem UVP liegt. Zu finden unter anderem bei Cyberport .

