Gran Turismo 7 – August Patch 1.20 mit neuen Inhalten verfügbar

Abschließend kann man sich auf den Circuit de Barcelona-Catalunya – Rallycross-Layout freuen. Dieses spezielle Rallycross-Layout besteht aus dem Sektor 3 des GP-Layouts und seinen Innenfeldbereichen, was zu einer einzigartigen Hybrid-Strecke führt, die aus befestigten und unbefestigten Flächen besteht. Der Sprung in der Mitte der Strecke ist eine wahre Augenweide.

Beim Circuit de Barcelona-Catalunya – National-Layout handelt es sich um ein neues Layout, das dem Circuit de Barcelona-Catalunya hinzugefügt wurde. Die Zielgerade des GP-Layouts mündet nun in eine Haarnadelkurve, was zu einer kompakteren Strecke führt, die komplett Sektor 1 und zur Hälfte Sektor 2 durchschneidet. Die lange Gegengerade und der technische Sektor 3 sind jedoch erhalten geblieben, wodurch die Strecke immer noch viel zu bieten hat und für ein sehr befriedigendes Rennerlebnis sorgt.

Unter den Strecken wurden drei zusätzliche Layouts für den Circuit de Barcelona-Catalunya hinzugefügt. Es handelt sich um ein neues Layout, bei dem die Schikane, die in die letzte Kurve führt, entfernt wurde, wodurch dieser einst langsamere Sektor in eine Hochgeschwindigkeits-Rechtskurve umgewandelt wurde, um ein aufregendes Layout mit hoher Aerodynamik zu bieten. Passend zum neuen Layout ohne Schikane trägt die bestehende Catalunya-Strecke jetzt den Namen „Circuit de Barcelona-Catalunya – GP-Layout“.

Zu den neuen Fahrzeugen gehört der McLaren MP4/4 ‘88, ein legendäres Formel-1-Auto, das das Ende der Turbo-Ära markierte. Der originale Pontiac GTO debütierte 1964 mit großem Erfolg und gilt als das erste straßentaugliche Muscle Car. Das Technikpaket des Pontiac GTO ‚The Judge‘ ’69 wurde für spätere Modelle des GTO eingeführt und übertraf so die Konkurrenten sowohl in der Erscheinung als auch in der Leistung.

