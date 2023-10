Graven – Hexen-Nachfolger hat einen Termin

Als treuer Priester des orthogonalen Ordens, der wegen eines Verbrechens zur Verteidigung eines anderen in den Tod verbannt wurde, lebt man in einem kleinen Boot, treibend in einem Sumpf. Ein Fremder bringt euch auf festen Boden zurück und gibt euch vage Anweisungen sowie einen geheimnisvollen Stab und ein Buch, mit denen man hinausgehen, Leiden lindern und Täuschungen aufdecken muss, um die unheimlichen Perversionen, die in die Realität selbst eindringen, zu zerschmettern.

What do you think?