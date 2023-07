High on Life für PlayStation gesichtet, bald auf PS5?

Das neue DLM mit dem Titel „High on Knife“ setzt zwei Jahre nach dem Ende des Hauptspieles an und nimmt eine gruselige und zugleich komische Wendung. Datei steht Knifey, eine blutrünstige Nahkampfwaffe mit der Stimme von Micheal Cusack, und Harper, eine neue Charakterwaffe mit der Stimme von Sarah Sherman, im Mittelpunkt.

„High on Life“ wurde bereits im Dezember 2022 für Xbox One,X & S sowie den PC veröffentlicht und war bereits am ersten Tag über den Game Pass für Konsole und PC verfügbar. Lediglich die PlayStation musste bisher auf den Titel verzichten.

Eine Playstation 4 Version von „High on Life“ wurde im Playstation Backend entdeckt. Der aufmerksame Twitter Nutzer mit dem Namen Knoebel wurde eine bisher unangekündigte Playstation 4 Version des Spieles in den Tiefen des Playstation Backend auf der Website Orbis Patches entdeckt.

