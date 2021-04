Last Stop – Narrative-Adventure erscheint im Juli, auch für PS5

Das bereits 2019 angekündigte Narrative-Adventure Last Stop von Variable State und Annapurna Interactive erscheint in diesem Juli. Zusätzlich wurde eine PS5-Version bestätigt.

Last Stop handelt von einem geheimen Leben, die Beziehungen, die man miteinander verbindet, und wie sich Magie im Alltäglichen finden lässt. Schauplatz ist das heutige London, wo ihr zwischen drei verschiedenen Charakteren wählt, dessen Welten aufeinandertreffen:

Donna , eine verrückte Highschool-Schülerin, die sich von ihrem erstickenden Elternhaus und ihrer überfürsorglichen großen Schwester gefangen fühlt. Von Zuhause weg sucht Donna mit ihren Freunden Becky und Vivek nach jugendlichen Nervenkitzeln, erlebt dann aber eine unangenehme Überraschung, als die Drei beim Amateurdetektivspiel, das schiefgelaufen ist, unerwartet zu Entführern werden.

Last Stop sieht sich dabei als eine Anthologie, die die drei Geschichten zu einem komplexen Abenteuer verbindet, und in dem es herauszufinden gilt, was diese drei Fremden verbindet und wohin sie das Schicksal führen wird.