Lords of the Fallen – Diese Inhalte warten auf die Fans in 2023

Weiter geplant ist auch die Pipeline kostenloser Inhalte, die in enger Zusammenarbeit mit der Community und HEXWORKS entstehen, einschließlich der Reduzierung der Mob-Dichte, der Erhöhung des Boss-Schwierigkeitsgrads und der Wiederherstellung von Überresten in NG+ als Teil des Plans des Studios, den Modus zu erweitern.

„Wir bei HEXWORKS sind unglaublich stolz auf die offene Beziehung, die wir mit unserer Community pflegen. Wir hören aktiv auf ihr konstruktives Feedback und arbeiten fleißig daran, das zu liefern, von dem wir glauben, dass es Lords of the Fallen gemeinsam noch weiter voranbringen wird. Die Ergänzung des Spiels ist eine Herzensangelegenheit, da wir bestrebt sind, sowohl die Grenzen des Spiels als auch die des Genres zu erweitern“, bekräftigte Saül Gascon, Head of Studio.

Zudem kann man sich auf mehrere neue Questreihen freuen, mit der Möglichkeit, einige einzigartige Rüstungssets und Waffen freizuschalten. Darüber hinaus können sich Spieler auf 12 neue Zaubersprüche, neue Finisher-Angriffe und eine ganze Reihe von von der Community gewünschten Funktionen freuen, darunter das kürzlich enthüllte Modifikatorsystem New Game Plus (NG+).

Der Entwickler Hexworks hat eine Roadmap für Lords of the Fallen veröffentlicht, die zeigt, auf welche Inhalte sich die Spieler in diesem Jahr noch freuen können. Darunter befinden sich zwei In-Game-Events und neue Quests.

