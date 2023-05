Lords of the Fallen – Neuer Hinweis auf Release-Datum

CI Games und Hexworks könnte schon in wenigen Monaten Lords of the Fallen veröffentlichen, auf dessen Release es derzeit neue Hinweise gibt.

Diese kommen von dem Twitter-User @ALumia_Italia, der regelmäßig und oft zutreffend Daten aus dem Xbox backend liefert und glaubt, dass Lords of the Fallen am 13. Oktober erscheint. Das Datum muss man allerdings noch mit Vorsicht genießen, da es hierzu keinerlei offizielle Bestätigung gibt.

Lords of the Fallen: October 13 pic.twitter.com/QjInaZwFz5 — Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) May 11, 2023

Lords of the Fallen wird ein Reboot, in dem die Spieler eine riesige Welt in einem brandneuen, düsteren Fantasy-Action-RPG erleben. Als einer der legendären Dark Crusaders begibt man sich auf eine epische Mission, um den Dämonengott Adyr zu stürzen.

Angesiedelt ist der Titel mehr als tausend Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels und bietet ein völlig neues Abenteuer in einer riesigen, vernetzten Welt, die mehr als fünfmal so groß sein wird. Ein umfangreiches RPG-Erlebnis voller Nebenquests, fesselnder Charaktere und einer reichhaltigen Geschichte, in der die Spieler ihren eigenen Helden erschaffen müssen, bevor sie die Einzelspielerkampagne in Angriff nehmen können. Darüber hinaus wird es möglich sein, einen zweiten Spieler einzuladen, der sich dem Abenteuer im nahtlosen Online-Koop-Modus anschließt – ein neues Feature für die Franchise.