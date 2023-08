Lords of the Fallen – So viel Spielzeit bringt das Souls-like

In einem gewagten Schritt, um die Herzen der Gamer zu erobern, erhebt sich Lord of the Fallen als Spitzenreiter im Reich der Soulslike-Spiele. Aktuelle Gameplay-Szenen haben Enthusiasten umgehend beeindruckt, während der Titel als wahre Demonstrationen der Unreal 5 Engine bezeichnet wird.

Meisterhaftes Epos mit perfekter Grafik?

Atemberaubende Grafik zusammen mit einem 60FPS Konsolen Modus werden versprochen, während der Veröffentlichungstermin immer näher rückt. Schon jetzt hat der Titel einen enormen Hype in den Medien versursacht. Nun wurde bei einer Preview unveröffentlichtes Gameplay gezeigt, in dem auch auf die bisher unbekannte Länge des Spieles geworfen wurde. Der Publisher Hexworks hat dabei enthüllt, dass Lords of the Fallen voraussichtlich bis zu 30 Stunden an Gameplay mit sich bringt.

Saul Gascon, der Leiter von Hexworks, enthüllte in einem Interview mit MP1st, dass das Abschließen von Lords of the Fallen voraussichtlich 25 bis 30 Stunden dauern würde. Gascon sagte hierzu: „Denken Sie an 25 Stunden. Für einen neuen Spieler werden es eher 30 oder mehr sein“ leider fehlt eine Aussage, die Klarheit verschafft, ob es sich um die Zeit inklusiver aller Optionen Inhalte handelt.

LORDS OF THE FALLEN – Official Gameplay Reveal Trailer

Entscheidungen haben Auswirkungen auf das Ende

Gascon erwähnte weiter: „Dann gibt es unterschiedliche Enden. Es gibt drei Enden, je nachdem, mit welcher Fraktion Sie sich verbünden.“ Alleine unter dem Aspekt, dass es diesmal mehrere Enden geben wird, ist die Schätzung von 30 Spielstunden wahrscheinlich nur auf ein Ende und einen Entwicklungsstrang bezogen, aber eine genaue Antwort erhalten wir hierzu leider noch nicht.

Der Wiederspielwert wird alleine durch die unterschiedlichen Charakterklassen weiter bereichert, die dazu anregen sollen, die Spielwelt von Neuem zu erforschen. Hierzu tragen auch unterschiedliche Spielstile ihren Teil bei. Inspiriert von Souls-Spielen, führt Lords of the Fallen ein Feature für den Neustart mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad ein.

Gascom bestätigte außerdem, dass der Neustart mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad eine Vielzahl neuer Geheimnisse und somit zu einem frischen Spielerlebnis führt.

Lords of the Fallen erscheint am 13. Oktober 2023.