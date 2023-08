Microsoft: Sonys Tage sind gezählt, Xbox startet First-Party-Race

Die PlayStation 5 ist auch in dieser Generation wieder die Konsole, die ihren schärfsten Mitbewerber – die Xbox Series X|S – weit hinter sich lässt. Damit ist es laut Microsoft bald vorbei, die in Starfield den Beginn eines First-Party Rennen sehen, dem viele Titel von diesem Kaliber folgen werden. Darauf habe man nun jahrelang hingearbeitet.

Nach der gestrigen Starfield-Präsentation und dem Feedback dazu ist man sich bei Xbox inzwischen sicher, dass es die PS5 zukünftig nicht mehr so leicht wie in den letzten zwei Jahren haben wird. Das bekräftigt Xbox Chief Marketing Officer Jerret West in einem Interview auf der Gamescom, der die kommenden zwei Jahre entscheidend dafür sieht.

Gegenüber GamesIndustry sagte West:

West erwähnt in diesem Zusammenhang auch den Game Pass und dessen Strategie, wie sehr man die Beziehungen zu Third-Party Entwicklern und Studios verbessert hat und warum sich die ganzen Studiozukäufe fortan bezahlt machen.

„Das fühlt sich wie der Startschuss für diesen Lauf an, der in den nächsten paar Jahren stattfinden wird. Als Marketing-Officer bin ich also sehr gespannt darauf. Und wenn man dann noch etwas hinzufügt, den Game Pass und die Beziehungen zu Third-Parties, die wir haben … Unser Support für Third-Parties, der in den Game Pass integriert ist – aber auch nur auf unserer Plattform verfügbar ist – ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Ich denke, wir treten in eine Phase ein, in der dies der Anfang von etwas ist, das in den nächsten Jahren etwas ganz Besonderes sein wird.“