Xbox Series X|S – So schlecht steht es wirklich um die Verkaufszahlen

„In diesen Generationen haben Sony und Nintendo die Xbox mit Abstand hinter sich gelassen,“ so Microsoft. „Mit jeder erfolgreichen Generation über die 20 Jahre waren Sony, Nintendo und Microsoft die größten Konsolen-Hersteller und wurden mit dem assoziert, was die Industrie als ‚Konsolen-Krieg‘ bezeichnet“.

Immerhin gesteht sich Microsoft ein, dass man den Konsolen-Krieg im Grunde verloren hat und sich selbst wenig Chancen ausrechnet, dass sich daran in Zukunft etwas ändern wird. In der kürzlichen Anhörung sagte Micrsoft:

Obendrein gibt es auch endgültige Verkaufszahlen zur Xbox One, die offiziell nicht mehr hergestellt wird. Hier kommt man rechnerisch auf 58 Millionen verkaufte Einheiten, also etwas weniger als die Hälfte der PS4. Dessen Verkaufszahlen belaufen sich aktuell auf 117.02 Millionen Einheiten.

Damit zeichnet sich nach gut zweieinhalb Jahren in dieser Generation ab, dass es Microsoft mit der Xbox auch weiterhin sehr schwer haben wird, sich gegen PlayStation durchzusetzen. Hier geht man sogar davon aus, dass Sony den Vorsprung weiter ausbauen wird und am Ende erneut als Sieger von Platz geht. Selbst Nintendo ist mit ihrer Switch-Konsole weitaus erfolgreicher unterwegs, auch wenn die Japaner keine direkte Konkurrenz für Microsoft darstellen.

Dort bestätigt sich die Vermutung, dass die Xbox Series X|S deutlich hinter der PS5 liegt, allerdings in dem Rahmen, der jeher spekuliert wurde. So sind derzeit über 21 Millionen Xbox Series X|S verkauft worden, die den 38+ Millionen Einheiten der PS5 gegenüberstehen. Das ist die Zahl, die Sony zuletzt offiziell bestätigt hat. Welchen Anteil die Xbox Series X daran hat, die lange Zeit nur schwer erhältlich war, ist nicht bekannt.

