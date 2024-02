Naughty Dog glaubt nicht, noch viele Blockbuster machen zu können

Naughty Dog steht derzeit einer Neubewertung durch Sony gegenüber, die wahrscheinlich in einer Verkleinerung des Studios und einem Personalabbau resultiert. Für sich selbst sprechend glaubt man nicht, dass sie noch viele Blockbuster entwickeln werden, zumindest nicht in der aktuellen Konstellation.

Darüber sprach aktuell Neil Druckmann, der inzwischen so etwas wie das Gesicht von Naughty Dog ist und hinter Spielen wie The Last of Us und Uncharted steht. Ohne ihn wird Naughty Dog nicht mehr das gleiche Studio sein und damit vermutlich auch ähnlich große Blockbuster ausbleiben. Für sich persönlich fährt Druckmann bereits zurück und strebt eine stressfreiere Work-Life-Balance an.

Es ist für Druckmann zu viel geworden

Über die momentane Situation im Studio, die vergangene Erfolge und die mögliche Zukunft von Naughty Dog sprach Neil Druckmann im Interview mit Logically Speaking, der seine Arbeit zwar weiterhin liebt, dieser ganze Erfolg ist ihm inzwischen jedoch über den Kopf gewachsen.

Darin heißt es, via VGC:

„Ich schätze, dass ich mir nicht vorstellen kann, das in dieser Größenordnung ewig zu schaffen. Es ist einfach viel, und es fordert viel von dir. Es ist sehr stressig, so viele Leute und mehrere Studios weltweit zu verwalten.“

Druckmann denkt dabei vor allem auch an sein Privatleben und wie sehr man dieses für einen solchen Job opfert. Inzwischen sei er an einem Punkt angekommen, wo sich die Prioritäten verschieben und wo man sich die Frage stellt, wie „das Endgame“ aussehen soll?

„Ich weiß, dass die Zeit begrenzt ist, daher ist sie für mich sehr wertvoll, und ich möchte sie nicht verschwenden, wenn sie Zeit mit mir verbringen möchten, und das ist das Wichtigste. […] Ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben angelangt, an dem man sich fragt: ‚Wie sieht das Endgame aus?‘ Wann ist es Zeit, danach zu rufen?‘“

Es werden nicht mehr viele Spiele folgen

Was die Zukunft von Naughty Dog betrifft, denkt Druckmann bereits darüber nach, zurückhaltender und weniger gestresst zu arbeiten, sich gleichzeitig aber diesen kreativen Freiraum zu bewahren.

„Wissen sie, ich habe angefangen darüber nachzudenken, wie viele dieser Spiele ich noch in mir habe, und es sind nicht so viele. […] „Man muss sich fragen: ‚Wie machen wir es großartig und wie machen wir es auf eine Art und Weise, bei der es sich nicht anfühlt, als würden wir uns nur wiederholen?‘ Man muss es also immer großartig und neu machen, und das ist so wirklich sehr, sehr schwer.“

Naughty Dog möchte zukünftig weiterhin an starken Singleplayer-Erfahrungen arbeiten, die Berichten zufolge in einer brandneuen IP zu finden sind.