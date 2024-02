Naughty Dog, Insomniac & Guerilla Games werden verkleinert und neu bewertet

„Unser Ziel bei PlayStation Studios war es schon immer, die besten Spiele für PlayStation-Fans zu entwickeln, und unsere globale Studio-Community repräsentiert einige der kreativsten und talentiertesten Teams der Spielebranche. Die PlayStation 5 ist im vierten Jahr und wir sind an einem Punkt angelangt, an dem wir einen Schritt zurücktreten und uns mit den Anforderungen unseres Unternehmens befassen müssen. Gleichzeitig hat unsere Branche anhaltende und grundlegende Veränderungen erlebt, die sich auf die Art und Weise auswirken, wie wir alle Spiele entwickeln und spielen.“

Das kündigte PlayStation Studios Boss Hermen Hulst ergänzend an, wonach sich Sony PlayStation an die Herausforderungen der Zukunft anpassen wird. Unter den betroffenen Studios befinden sich Insomniac Games und Naughty Dog, ebenso Guerrilla und Firesprite, die allesamt einer Verkleinerung und Evaluierung unterzogen werden.

