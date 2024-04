Grusel-Stream mit ‚TheHeigou‘ – The Dark Pictures: Man of Medan ab 20 Uhr

Lust auf ein wenig Grusel-Feeling in klassischen Horrorspielen? Wir starten eine neue Rubrik „Streaming“, in denen wir euch zukünftig und hoffentlich regelmäßig einige Spiele vorstellen möchten.

Das können brandaktuelle Spiele sein, aber auch Klassiker wie heute zum Auftakt The Dark Pictures: Man of Medan, das wir heute Abend zusammen mit @TheHeigou präsentieren. Der Luke, mit richtigem Namen, wagt sich noch einmal in die Tiefen des Geisterschiffes, um sich dieser urbanen Legende zu stellen, die den Start einer ganzen Horrorreihe von den Machern von Until Dawn markierte. Unser klassisches Review zu The Dark Pictures: Man of Medan gibt es noch einmal hier nachzulesen.

Los geht es mit dem Stream um 20 Uhr, den ihr oberhalb dieser Zeilen findet. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid und euer Feedback hinterlasst. Bei Gefallen folgen weitere Streams dieser Art in regelmäßigen Abständen.