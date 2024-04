Deathbound: Das Party-Souls-like findet den Weg auf die PS5

Tate Multimedia und der Entwickler Trialforge Studio haben das Party-basierende Souls-like Game „Deathbound“ für PS5 und Xbox Series X|S angekündigt.

„Deathbound“ ist in einer gnadenlosen Welt angesiedelt, die in einer rücksichtslosen, dunklen Fantasy-Welt spielt. Hier waren Glaube und Wissenschaft noch nie so uneins, was zu einer Bevölkerung voller entsetzlicher Kreaturen und unnachgiebiger Krieger führt. Der unheilige Kreuzzug wird in „Deathbound“ mit den Toten von Zieminal ausgerufen, um eine Hoffnung auf Überleben zu haben. Darin verbünden sich gefallene Krieger auf der ganzen Welt und verwandeln euch mitten im Kampf dynamisch in die einzelnen Charaktere durch das Soulslike-Gruppensystem.

Die Gefallenen sind jeweils individuelle Charaktere, alle mit ihren eigenen einzigartigen Fähigkeiten, Kampfstilen und einer reichen Geschichte. Zudem spielen die Beziehungen zwischen den Charakteren eine große Rolle, da sie einen großen Einfluss auf das Gameplay haben. Wenn gegnerische Fraktionen nahe beieinander angeordnet werden, kann dies zu Konflikten führen, die sich auf den Kampf auswirken. Alternativ können Spieler starke Synergien mit gemeinsamen Überzeugungen zu Kampfstärkungen nutzen, die für den skrupellosen Boss, der auf Stahl und Magie wartet, eine Katastrophe bedeuten können.

Unabhängig vom Glauben müssen die Gefallenen geschlossen kämpfen. Während des gesamten Kampfes laden die Spieler eine Synchronisierungsanzeige auf, die allen Charakteren gemeinsam ist. Sobald sich der richtige Moment bietet, entfesseln sie mit der vereinten Kraft der Gruppe einen verheerenden Morphstrike, wobei ein präzise ausgeführter Angriff über Leben und Tod entscheiden kann.

„Deathbound“ erscheint 2024 für PS5, Xbox Series X|S und PC.