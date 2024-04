PS5: Xbox ist da, wo die Spieler sind, sagt Microsoft

Inwieweit in Zukunft Hardware noch eine Rolle bei Microsoft spielt, ist derzeit völlig ungewiss. Zwar betonte man zuletzt, dass man an Xbox-Hardware festhalten wird, die Absatzzahlen brechen von Monat zu Monat jedoch massiv ein , weshalb es nur eine Frage der Zeit ist, bis sich Microsoft zu einem reinen Software- und Service-Dienstleister entwickelt.

Angesichts dieses Erfolges ist inzwischen mit weiteren Xbox-Spielen für PS5 zu rechnen, einschließlich großer AAA-Releases wie Hellblade 2 oder Starfield, auch wenn Microsoft das so noch nicht bestätigen möchte. Derzeit konzentriert man sich dort auf den Release von Sea of Thieves, das in der nächsten Woche für PS5 erscheint. Der Titel soll maßgeblich darüber entscheiden , ob Microsoft die aktuelle Strategie weiter verfolgen wird, wonach es derzeit jedenfalls aussieht.

What do you think?