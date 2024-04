Sea of Thieves entscheidet über die Zukunft der Xbox auf PS5

Ob und welche Xbox-Spiele möglicherweise den Weg auf die PS5 finden, erfährt man möglicherweise am 09. Juni auf dem Xbox Showcase. Hoch im Kurs stehen weiterhin ältere Spiele wie Gears of War , Starfield und Halo, aber auch kommende Releases wie Hellblade 2, Indiana Jones and the Great Circle und der Microsoft Flight Simulator 2024 sind potenzielle Kandidaten.

Ob weitere Xbox First-Party-Games eine Zukunft auf der PS5 und Xbox Series X|S haben, darüber soll Sea of Thieves entscheiden, das Ende April für PS5 erscheint. Das wird ein „Key Test“ für Microsoft, wie der The Verge Journalist Tom Warren schreibt. Sollte die Veröffentlichung erfolgreich sein, wird Microsoft weitere Xbox-First-Party-Games evaluieren und ob diese auf anderen Plattformen erscheinen, einschließlich PS5 und Nintendo Switch.

Dass Microsoft derart in die Offensive mit eigenen First-Party-Games geht, wird damit begründet, um deren Profitabilität zu verbessern. Die Veröffentlichung auf nur einer Konsole und im Game Pass lässt vermuten, dass die Strategie von Microsoft aus finanzieller Sicht nicht ganz aufgeht. Insgeheim sieht man darin sogar eine Notlösung oder Rettungsanker, sollte die Xbox keine weiteren Marktanteile in Zukunft gewinnen können.

