Fallout wird zum Serienhit auf Prime, neue Projekte in Arbeit

Die Fallout-Serie auf Amazon Prime entwickelt sich derzeit zum absoluten Serienhit. Alleine in den ersten 16 Tagen wurde das Endzeit-Spektakel von mehr als 65 Millionen Zuschauern gestreamt.

Damit ist „Fallout“ nach „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ der meistgesehene Titel aller Zeiten auf Prime Video. Mehr als 60% der Zuschauer stammen aus dem internationalen Raum, was die Serie zu einem weltweiten Erfolg macht. Besonders beliebt ist der Titel bei den 18- bis 34-Jährigen – in diesem Alterssegment ist „Fallout“ sogar die meistgesehene Serie aller Zeiten bei Prime Video innerhalb der ersten 16 Tage.

„Fallout“ basiert auf der erfolgreichen Videospielreihe von Bethesda und erzählt die Geschichte von Haben und Nichthaben in einer Welt, in der es fast nichts mehr zu haben gibt. Zweihundert Jahre nach der Apokalypse sind die sanftmütigen Bewohner der luxuriösen Fallout-Bunker gezwungen, in die verstrahlte Hölle zurückzukehren, die ihre Vorfahren hinterlassen haben. Die Kritiken zu „Fallout“ sind fast durchgehend positiv, was Amazon dazu veranlasst hat, eine zweite Season zu produzieren.

Fallout ist derzeit der absolute Serienhit auf Amazon

Und was machen die Fallout-Spiele?

Der momentane Hype um Fallout soll sich zudem auf die Spiele übertragen, weshalb Fans nicht nur auf einen früheren Release von Fallout 5 hoffen können, wie hier berichtet, Bethesdas Todd Howard deutete womöglich sogar mindestens zwei weitere Projekte im Fallout-Universum an, an denen gearbeitet wird.

In der aktuellen Kinda Funny Games Show sagte Howard:

„Wir schauen uns an, was wir mit dem [Fallout]-Franchise machen können, und sagen dann, ob wir uns immer noch gut dabei fühlen – ich kann es jetzt nicht sagen –, aber hier ist unser Laufsteg für Fallout als Franchise: Wann findet Season 2 statt? Was machen wir auf Mobilgeräten? Was machen wir in Fallout 76? Was machen wir mit diesem Ding? Was machen wir mit dieser anderen Sache? Und wann landen diese? Und noch einmal, wenn ich mit den Fingern schnippen könnte und sie alle bereit wären, würde ich es tun. Aber die Hauptsache ist: Wie liefern wir diese auf einem hohen Qualitätsniveau? Das ist immer das Wichtigste.“

Damit scheint sicher, denn obwohl es das Fallout-Franchise seit Jahren gibt, erlebt es erst jetzt den absoluten Durchbruch, der über die Spiele hinaus geht und damit neue Zielgruppen erschließt.