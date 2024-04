Funko Fusion: Witziges Funko-Adventure hat einen Termin

Das witzige Funko-Adventure Funko Fusion von 10:10 erscheint in diesem September, wie der Entwickler heute bestätigt. Gleichzeitig gab dieser eine Kooperation mit Marken wie Five Nights at Freddy’s, Invincible oder Jurassic Park bekannt.

Funko Fusion ist ein kooperatives 4-Spieler Adventure, in dem man auf seine Lieblings-Franchises trifft. Bestätigt sind bisher Back to the Future, Battlestar Galactica, Chucky, Five Nights at Freddy’s, Hot Fuzz, Invincible, Jaws, Jurassic World, Knight Rider, Masters of the Universe, M3GAN, The Mummy, Nope, Scott Pilgrim vs. The World, Shaun of the Dead, The Thing, The Umbrella Academy und viele weitere, die sich in klassischer Funko Pop! Form zeigen.

Funko Fusion fängt den Geist des Funko-Kults ein

Jede Figur und jeder Charakter wurde sorgfältig erschaffen, einschließlich ihrer einzigartigen Persönlichkeiten und Fähigkeiten. Gemeinsam erkunden diese die unglaublichen Welten aus den Filmen und TV-Shows, erleben tiefgreifende und legendäre Momente oder teilen ihre Leidenschaft in authentischen, unterhaltsamen Erlebnissen voller Persönlichkeit.

„Funko Fusion bietet alle Lieblingsfilme und -fernsehsendungen von NBCUniversal, gesehen durch eine Funko-Linse, welche die Freude an Funko zum ersten Mal in ein Videospiel bringt und alle Elemente der Funko-Marken-DNA wie nie zuvor enthält.“

Ein neuer Trailer zu Funko Fusion zeigt heute einige dieser Marken, darunter Jurassic Park oder The Walking Dead, das also Pre-Order Bonus verfügbar ist.

Funko Fusion erscheint am 02. September für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch und PC.