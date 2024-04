Nach Millionenverlust: Square Enix wird selektiver bei Spielen

„Auf der am 27. März 2024 einberufenen Sitzung stimmte der Vorstand von Square Enix Holdings Co., angesichts der unzähligen Veränderungen im Umfeld für eine Überarbeitung des Ansatzes bei der Entwicklung von High-Definition-Spielen, mit der Absicht, bei der Zuweisung von Entwicklungsressourcen selektiver und gezielter vorzugehen. Als Ergebnis einer genauen Prüfung der Entwicklungspipeline der Gruppe, die im Einklang mit diesem überarbeiteten Ansatz durchgeführt wurde, geht das Unternehmen davon aus, dass es in seinen Büchern für das im März 2024 endende Geschäftsjahr Verluste durch die Aufgabe von Inhalten in Höhe von etwa ¥ 22,1 Milliarden verbuchen wird.“

In einem Statement via IGN schreibt Square Enix:

